HOME NEWS NUSANTARA

Tega! Ibu di Sumsel Buang Bayinya ke Sumur Tua

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |10:41 WIB
Tega! Ibu di Sumsel Buang Bayinya ke Sumur Tua
Warga saat evakuasi bayi dari sumur tua (foto: dok ist)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Miris, seorang bayi laki-laki dibuang oleh ibu kandungnya dalam sumur tua yang sudah tidak terpakai lagi dan peristiwa ini menggemparkan warga Jalan Kayu Merbau RT 7 Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Sumsel.

Kapolsek Lubuklinggau Timur, AKP Sugito didampingi Kanit Reskrim Polsek Lubuklinggau Timur membenarkan adanya laporan pembuangan bayi oleh orangtuanya sendiri, yang masih terbungkus dalam kain.

“Iya benar itu bukan penemuan mayat bayi tapi laporan bayi dibuang oleh orangtuanya sendiri, kejadiannya itu kemarin, Jum’at (15/3/2024) sekitar pukul 14.30 WIB. Dan korban sudah dimakamkan,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan dari ayah bayi, bahwa istrinya IN (32) memang hamil dan dikatakan akan melahirkan di Rumah Sakit Siti Aisyah, namun setelah itu pulang mengatakan bayinya hilang.

“Ibu bayi ini mengaku bahwa ia diajak orang seperti berhalusinasi, namun itu semua masih didalami, karena masih keterangan awal dari ibu sang bayi,” katanya.

Dan kini pihak keluarga bayi telah melaporkan kejadian itu ke Polres Lubuklinggau unit PPA, dan masih dalam penyelidikan.

