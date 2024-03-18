Resmi Ubah Nama hingga Logo, Ini Poin Penting Rebranding KB Bank

PT Bank KB Bukopin melakukan rebranding merek dan logo menjadi KB Bank pada Minggu (3/4/2024). (Foto: dok KB Bank)

JAKARTA - KB Bank resmi melakukan transformasi besar untuk memberikan layanan terbaik untuk nasabah di Indonesia. Transformasi yang dilakukan sejak 2021 tersebut salah satunya dengan rebranding merek dan logo baru dari PT Bank KB Bukopin Tbk yang berganti nama menjadi KB Bank pada Minggu (3/3/2024).

Rebranding merek dan logo baru tidak memengaruhi nama legal perusahaan yang tetap PT Bank KB Bukopin Tbk dengan kode saham BBKP.

Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, identitas baru yang mencerminkan nilai-nilai, visi, dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

"Kami yakin dengan penggantian nama ini akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat brand KB sebagai bank yang terdepan, terpercaya dan dicintai masyarakat Indonesia," katanya.

Dengan rebranding ini, pihaknya optimistis dapat memperkuat posisi KB Bank sebagai entitas perbankan terkemuka dan terpercaya di Indonesia.