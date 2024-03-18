10 Kota Paling Dingin di Dunia

RUSIA - Menurut para ilmuwan Institut Studi Luar Angkasa Goddard (GISS) NASA, suhu bumi telah meningkat sejak 1880, setidaknya sekitar 1,1° Celsius.

Melansir Yahoo Finance, selama 144 tahun, perubahan suhu 1° Celcius tidak terasa atau tampak kecil. Walaupun kenaikan suhu dan pemanasan global terjadi selama satu abad lebih, ada beberapa lokasi yang masih sangat dingin.

Dengan suhu udara yang dingin, tempat-tempat ini menjadi destinasi bagi wisatawan yang menyukai musim dingin, maupun bagi yang ingin menetap di tempat tersebut.

Selain mempertahankan diri untuk tetap hangat dan nyaman, terdapat olahraga dan festival musim dingin yang menarik dan perlu ditelusuri.

Lantas, kota mana saja yang paling dingin di dunia? Berikut 10 kota paling dingin di dunia, menurut data Insider Monkey.

1. Yakutsk, Rusia

Dengan suhu turun hingga -36,1 °C dan hujan salju yang rutin pada Februari 2024, Yautsk menjadi kota terdingin di dunia. Kota ini terletak di Siberia Timur, di Sungai Lena, Rusia.

Yakutsk mengalami suhu di bawah titik beku selama tujuh bulan setiap tahunnya, dengan musim dingin yang dimulai pada bulan Oktober dan berlangsung hingga April.

Pada Februari 2024, suhu rata-rata di kota ini mencapai -36,1 °C dengan hujan salju yang teratur. Pada 5 Februari 1891, suhu terendah di Yakutsk bisa mencapai hingga -64,4 °C.