Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral Remaja Hitung Uang Hasil Kotak Infaq Keliling di Tempat Main Billiard

Ulil Amri , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |09:36 WIB
Viral Remaja Hitung Uang Hasil Kotak Infaq Keliling di Tempat Main Billiard
Viral remaja mengitung uang hasil kotak infaq di tempat main billiard (Foto : Tangkapan Layar))
A
A
A

TANJUNG BALAI - Sebuah video seorang remaja membongkar dan menghitung uang hasil kotak infaq mushollah di sebuah gedung permainan billiard Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, jadi viral di media sosial.

Pihak masjid sesuai alamat tertera di kotak infak tersebut pun mengecam aksi modus kotak infak berjalan yang dibawa para remaja yang marak di Kota Tanjung Balai.

Dalam video yang viral, nampak seorang remaja tengah membongkar dan menghitung uang hasil sumbangan kota infak di sebuah gedung permainan biliar di Jalan Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, belum lama ini.

Terlihat dalam video, terdapat beberapa kota infak yang telah dibongkar dan para remaja lainnya tengah asyik bermain biliar.

Dalam video diketahui para remaja tersebut merupakan pengutip uang infak Mushollah yang kian marak di kota tanjung balai, yang diduga sebagai modus operandinya.

Melihat kejadian tersebut, pihak BKM Masjid Al-Ikhlas di jalan pintu air menyesalkan aksi remaja tersebut yang membawa kotak infak berjalan keliling Kota Tanjung Balai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
billiard Infaq viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement