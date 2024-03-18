Viral Remaja Hitung Uang Hasil Kotak Infaq Keliling di Tempat Main Billiard

Viral remaja mengitung uang hasil kotak infaq di tempat main billiard (Foto : Tangkapan Layar))

TANJUNG BALAI - Sebuah video seorang remaja membongkar dan menghitung uang hasil kotak infaq mushollah di sebuah gedung permainan billiard Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, jadi viral di media sosial.

Pihak masjid sesuai alamat tertera di kotak infak tersebut pun mengecam aksi modus kotak infak berjalan yang dibawa para remaja yang marak di Kota Tanjung Balai.

Dalam video yang viral, nampak seorang remaja tengah membongkar dan menghitung uang hasil sumbangan kota infak di sebuah gedung permainan biliar di Jalan Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, belum lama ini.

Terlihat dalam video, terdapat beberapa kota infak yang telah dibongkar dan para remaja lainnya tengah asyik bermain biliar.

Dalam video diketahui para remaja tersebut merupakan pengutip uang infak Mushollah yang kian marak di kota tanjung balai, yang diduga sebagai modus operandinya.

Melihat kejadian tersebut, pihak BKM Masjid Al-Ikhlas di jalan pintu air menyesalkan aksi remaja tersebut yang membawa kotak infak berjalan keliling Kota Tanjung Balai.