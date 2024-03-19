Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Vladimir Putin Klaim Kemenangan Telak di Pilpres Rusia, Dihujat Habis-habisan di Luar Negeri

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |06:36 WIB
Vladimir Putin Klaim Kemenangan Telak di Pilpres Rusia, Dihujat Habis-habisan di Luar Negeri
Vladimir Putin klaim kemenangan telak di pilpres Rusia, dihujat habis-habisan di luar negeri (Foto: Namibian)
A
A
A

RUSIA - Vladimir Putin selalu mengklaim masa jabatannya yang kelima sebagai presiden dengan kemenangan telak. Mengapa? Karena dia melawan tiga kandidat lainnya yang semuanya mendapat persetujuan dari Kremlin.

Namun ketika para pejabat pemilu mengatakan hasil pemilu memberinya lebih dari 87% suara, dia mengatakan demokrasi Rusia lebih transparan dibandingkan demokrasi di negara-negara Barat.

Faktanya, tidak ada kandidat oposisi yang kredibel yang diizinkan untuk mencalonkan diri.

Pendukung kritikus Putin yang meninggal, Alexei Navalny, memang melakukan protes simbolis.

Inisiatif “Siang Melawan Putin” yang mereka lakukan menyebabkan antrean panjang pemilih terjadi di kota-kota Rusia termasuk Moskow dan St. Petersburg serta di luar banyak kedutaan besar di luar negeri, namun hal ini tidak akan pernah berdampak pada hasil pemilu.

Kelompok pemantau OVD-Info mengatakan setidaknya 80 warga Rusia ditangkap. Hal ini membuat tidak terulangnya serangan sporadis di beberapa TPS seperti yang terjadi pada Jumat (15/3/2024).

Negara-negara Barat mengutuk pemungutan suara tersebut karena dianggap tidak bebas dan tidak adil.

Jerman menyebutnya sebagai "pemilihan semu" di bawah pemerintahan otoriter yang bergantung pada sensor, penindasan, dan kekerasan.

Menteri Luar Negeri Inggris Lord Cameron mengutuk penyelenggaraan pemilu ilegal di wilayah Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan diktator Rusia sedang melakukan simulasi pemilu.

Sekutu Navalny, Leonid Volkov, yang dipukuli dengan kejam dengan palu daging di pengasingan di Lituania pada pekan lalu, mengatakan persentase yang diberikan untuk Putin, tentu saja, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kenyataan.

Adapun warga Rusia mempunyai waktu tiga hari untuk memilih dan masyarakat di wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina memiliki waktu lebih lama lagi, sebagai upaya untuk membujuk warga agar ikut ambil bagian.

Seorang pejabat komisi pemilihan umum dilaporkan tewas di kota Berdyansk yang diduduki pada Minggu (17/3/2024) dan penduduk berbicara tentang kolaborator pro-Rusia yang pergi dari rumah ke rumah dengan membawa kotak suara ditemani oleh tentara bersenjata.

Namun di saluran TV pemerintah yang dikontrol ketat di Rusia, hasil ini dipuji sebagai sebuah kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement