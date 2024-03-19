Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tahukah Anda? Ternyata 2 Negara Ini Penduduknya 100% Agama Islam

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:24 WIB
Tahukah Anda? Ternyata 2 Negara Ini Penduduknya 100% Agama Islam
2 negara ini ternyata penduduknya 100% agama Islam (Foto: Maldives Business Review)
A
A
A

JAKARTA – Tahukah Anda jika negara pertama yang penduduknya 100% beragama Islam adalah Mauritania? Mauritania adalah negara di kawasan Afrika Barat. Penduduknya menerapkan ajaran agama Islam sebagai hukum negara dan diterapkan dalam sektor kehidupan. Baik sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Karena itu,  tidak mengherankan jika penduduknya 100% beragama Islam.

Dikutip akun @islamicstores_id, mereka menganut mazhab Maliki, salah satu mazhab dalam beragama Islam.  Bahasa yang digunakan negara Mauritania adalah Bahasa Arab, selain Bahasa Prancis dan bahasa lokal yaitu bahasa pulsar, bahasa sonika dan bahasa wuluf.

Lalu, negara kedua yang penduduknya 100% beragama Islam adalah Maladewa atau yang biasanya kita sebut Maldives. Maladewa, negara yang identik dengan pantainya yang mempesona juga penduduknya 100% beragama Islam.

Dalam konstitusi negara Maladewa disebutkan seluruh penduduknya Wajib Beragama Islam. Karena itu, tidak ada seorang pun di negara ini yang penduduknya beragama non-Islam.

(Susi Susanti)

      
