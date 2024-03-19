Apakah Turki Mendukung Palestina?

TURKI - Sejak terjadinya blokade Jalur Gaza oleh Israel dan Mesir, Turki memberi bantuan yang menjadi sumber kemanusiaan bagi Palestina.

Terlepas dari Turki yang memiliki relasi positif dengan Israel, hubungan diplomatik antara Turki-Palestina tetap berjalan dengan baik. Terutama ketika Presiden Turki, Recep Tayyib Erdoğan mengambil langkah verbal untuk menentang blokade Israel terhadap Gaza.

Mengutip sumber lain, diketahui hubungan antara Palestina - Turki yakni hubungan bilateral, yang dimana kedua negara tersebut didasarkan kesepakatan dan kerja sama.

Berdasarkan sejarah, Palestina berada di bawah kekuasaan Turki, yakni Kekaisaran Ottoman selama 400 tahun sebelum Mandat Inggris atas Palestina.

Turki berusaha menggantikan peran Mesir sebagai mediator dalam proses rekonsiliasi Intra-Palestina. Bersama dengan Qatar, negara ini memberikan dukungan politik dan kemanusiaan kepada gerakan Hamas.

Melansir BBC, dukungan Turki terhadap Palestina dan Hamas terbukti, ketika puluhan warga Turki mengadakan demonstrasi pro-Palestina pada Senin (01/01/2024).

Selain itu, Turki telah meningkatkan dukungannya terhadap Gaza sejak perang Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu. Seperti membawa puluhan pasien dari Gaza ke Turki untuk berobat.

Tidak hanya itu, Turki telah menahan 33 orang yang dicurigai bekerja untuk intelijen Israel, Mossad, dalam penggerebekan di delapan provinsi.

Operasi tersebut dilakukan bersama badan Intelijen MIT Turki. Berdasarkan laporan yang diumumkan pada Selasa (02/01/2024), Israel tengah berupaya untuk menyergap anggota Hamas di luar negeri, salah satunya yang berada di Turki.