Menteri Israel Serukan Serangan Terhadap Masjid Al-Aqsa pada Akhir Bulan Ramadhan

YERUSALEM – Stasiun televisi Israel Channel 13 pada Minggu, (17/3/2024) malam menayangkan seruan dari Menteri Keamanan Nasional negara Zionis itu, Itamar Ben-Gvir yang menyerukan pernyataan yang menghina Palestina.

Kantor berita Palestina Sama melaporkan bahwa Ben-Gvir menyerukan Zionis untuk menyerang Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan.

Media Israel, mengutip pejabat tinggi Israel mengatakan bahwa seruan Ben-Gvir itu sangar mengkhawatirkan dan pada akhirnya tidak akan disetujui.

Ben-Gvir merupakan politikus sayap kanan Israel, yang merupakan anggota koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan dikenal karena pernyataan anti-Muslim dan anti-Palestina.

Dilansir kantor berita IRNA, hanya beberapa hari sebelum awal Ramadhan, ia mengusulkan untuk melarang warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan wilayah pendudukan lainnya untuk beribadah di Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam.