Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Umat Muslim Palestina Dibolehkan Israel Sholat Idul Fitri di Masjidil Aqsa?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:25 WIB
Apakah Umat Muslim Palestina Dibolehkan Israel Sholat Idul Fitri di Masjidil Aqsa?
Apakah umat muslim Palestina dibolehkan Israel sholat Idul Fitri di Masjidil Aqsa? (Foto: Reuters)
A
A
A

PALESTINA - Selama beberapa dekade, rakyat Palestina menghadapi serangkaian kebijakan brutal Israel. Termasuk penyitaan tanah, pemisahan, penjarahan ekonomi, dan pembangunan pemukiman ilegal. Israel terus melanggar hak asasi warga Palestina, termasuk hak anak-anak Palestina yang diintimidasi, dipukuli, ditangkap, dan bahkan dibunuh oleh pasukan Israel.

Melansir Al Jazeera, tentara Israel sering menyerang komunitas Palestina, membunuh warga Palestina tanpa pemberlakukan sanksi atau hukuman yang jelas. Israel juga telah menerapkan blokade ilegal terhadap Gaza, mengubah wilayah tersebut menjadi penjara terbuka yang sering dibom dalam kampanye pembunuhan massal.

Bahkan warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel pun menghadapi konsekuensi apartheid Israel, yaitu diskriminasi di semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan penting lainnya.

Warga Palestina juga tidak diberi kebebasan bergerak di tanah air mereka. Serangkaian pos pemeriksaan, penghalang jalan, jalan terpisah, tembok apartheid dan sistem perizinan yang sewenang-wenang menghalangi mereka untuk bergerak bebas antara Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem.

Mengutip Anadolu Ajansi, bagi umat Islam, Al-Aqsa adalah tempat tersuci di dunia, dan hari ini dimulailah perayaan Idul Fitri, tepat setelah bulan suci Ramadhan.

Usai salat, umat Islam saling mengucapkan selamat di halaman masjid. Tentang Idul Fitri dengan takbir (mengucapkan kalimat "Allah Maha Besar").

Seorang warga Turki yang shalat di Al-Aqsa, Mustafa Guleren, mengatakan bahwa hal itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. menghabiskan hari-hari terakhir bulan suci Ramadhan di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/18/3021135/5-negara-yang-dulunya-mendukung-israel-kini-membela-palestina-fOFehT4zAJ.jpg
5 Negara yang Dulunya Mendukung Israel, Kini Membela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016619/2-remaja-palestina-tewas-akibat-tembakan-israel-di-tepi-barat-yang-diduduki-NkPPUJT05k.jpg
2 Remaja Palestina Tewas Akibat Tembakan Israel di Tepi Barat yang Diduduki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014269/3-negara-eropa-yang-mengakui-palestina-vviJVzCafq.jpg
3 Negara Eropa yang Mengakui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/18/3006479/serangan-israel-hantam-rafah-35-warga-palestina-tewas-dan-129-terluka-BsVzNkPMae.jpg
Serangan Israel Hantam Rafah, 35 Warga Palestina Tewas dan 129 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/18/3006028/protes-perang-gaza-pengunjuk-rasa-pro-palestina-menduduki-universitas-amsterdam-semalaman-WQazko4TBx.jpg
Protes Perang Gaza, Pengunjuk Rasa Pro Palestina Menduduki Universitas Amsterdam Semalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003533/profil-bernie-sanders-senator-as-yang-bela-palestina-dan-kutuk-netanyahu-EBQacIZCri.jpg
Profil Bernie Sanders, Senator AS yang Bela Palestina dan Kutuk Netanyahu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement