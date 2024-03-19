Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Imbau Tak Gunakan Roda Dua Saat Mudik, Disiapkan Mudik Gratis

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |02:18 WIB
Menko PMK Imbau Tak Gunakan Roda Dua Saat Mudik, Disiapkan Mudik Gratis
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan roda dua saat mudik. Pasalnya, Muhadjir memastikan pemerintah dan swasta telah menyiapkan program mudik gratis untuk mudik Lebaran 2024.

Muhadjir mengatakan pemerintah menyediakan program mudik gratis baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, juga Kementerian-Kementerian Teknis yang lain.

“Saya pada kesempatan ini juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan swasta, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan juga bisa memberikan pelayanan berupa mudik gratis,” ungkap Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Oleh karena itu, Muhadjir mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dengan menggunakan kendaraan roda dua. “Untuk mudik gratis ini kita upayakan nanti mereka yang berkendaraan roda 2 itu kita siapkan sendiri kendaraan pengangkutnya termasuk yang akan mudik melalui kapal laut. Jadi untuk mudik kapal laut itu roda 2 bisa dimasukkan di kapal sekaligus.”

Lebih lanjut, Muhadjir mengimbau agar masyarakat membeli tiket mudik melalui online. “Seperti biasa, seperti sebelumnya, untuk mengurangi beberapa antrian di terminal stasiun bandara pelabuhan keberangkatan, kita menghimbau agar masyarakat melakukan pembelian tiket melalui layanan pembelian tiket check-in dan boarding melalui online.”

“H-1 paling lambat, sehingga jangan sampai datang ke stasiun atau tempat penyeberangan itu belum membawa tiket. Karena nanti akan mengalami kesulitan, karena sekarang sudah ada prosedur yang sudah kita atur jauh lebih rapi dibanding tahun-tahun yang lalu. Resikonya mereka yang enggak rapi nanti kemudian pasti tidak akan mendapatkan pelayanan yang baik,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Menko PMK mudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191130//mudik-iQdy_large.jpg
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Tersedia, Begini Cara Daftar untuk Bus, Kereta hingga Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545//konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement