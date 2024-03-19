Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Ulama yang Pantang Menyerah Mengusir Penjajah dari Tanah Air

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |05:06 WIB
5 Ulama yang Pantang Menyerah Mengusir Penjajah dari Tanah Air
KH Tubagus Ahmad Chatib Al Bantani (foto: dok ist)
A
A
A

BANYAK ulama yang turut menjadi pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka pantang menyerah mengusir penjajah dari wilayah Tanah Air.

Peran para ulama tersebut sangat luar biasa besar. Bukan hanya mengangkat moriil berperang melawan penjajah, mereka juga turut mengatur strategi dan terlibat langsung dalam peperangan.

Para ulama pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia tersebut rela mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi menegakkan bendera Indonesia. Berikut ini sosok para ulama itu, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Kiai Tubagus Ahmad Chatib al-Bantani

 

KH Tubagus Ahmad Chatib adalah seorang ulama, pejuang, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dari Banten. Ia lahir di Pandeglang, Banten, pada tahun 1855. Pada tanggal 19 September 1945, Ir Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia mengangkat Ahmad Chatib menjadi Residen Banten yang menangani administrasi dan pemerintahan sipil, serta menangani segala unsur militer.

Pada masanya ini, ia juga pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia seperti Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), bahkan pernah menduduki kursi MPRS dan BPPK.

Selain aktif dalam menggerakan roda pemerintahan, dalam usahanya ia juga memajukan agama dan umat. Ahmad Chatib merupakan pencetus berdirinya Majelis Ulama, Perusahaan Alim Ulama (PAU), serta mendirikan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Maulana Yusuf yang di kemudian hari berganti nama menjadi IAIN Sunan Gunung Jati, Banten.

      
