5 Fakta Remaja Jadi Bulan-bulanan Dikeroyok 4 Rekannya, Apa Sebab?

BULUKUMBA - Viral di media sosial sebuah video seorang remaja dikeroyok dan disiksa oleh temannya sendiri. Kejadian tersebut sempat membuat warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), heboh.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Penyiksaan

Pengeroyokan serta penyiksaan dialami korban bernama Reski, usia 18 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di dalam Pasar Tradisional Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

2. Pelaku 4 Orang

Dalam video tersebut, korban berupaya menahan pukulan dari pelaku yang berjumlah empat orang. Namun mereka semakin beringas menyiksa korban.

3. Dipukul dan Diinjak

Bahkan, korban berkali-kali mendapat pukulan dan diinjak-injak oleh para pelaku. Wajah korban juga sempat mendapat tendangan.

Akibat pengeroyokan sekaligus penyiksaan dialami, korban mengalami sejumlah luka, baik bagian kepala maupun kaki.

4. Dituding Gelapkan Uang Gaji

Dari pengakuan pihak keluarga, pelaku menuding korban menggelapkan uang gaji mereka dari hasil memetik cengkeh.