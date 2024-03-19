Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,5 Guncang Kupang NTT, Berpusat di Laut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |19:25 WIB
Gempa M3,5 Guncang Kupang NTT, Berpusat di Laut
Gempa bumi. (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (19/3/2024) malam.

Adapun gempa bumi berpusat di laut Barat Daya Kabupaten Kupang di kedalaman 25 kilometer.

 BACA JUGA:

"Mag:3.5, 19-Mar-24 18:11:46 WIB, Lok:10.38 LS, 123.85 BT (Pusat gempa berada di laut 43 km Barat Daya Kab. Kupang), Kedalaman:25 Km," cuit laman X @infoBMKG.

 BACA JUGA:

BMKG menyebut gempa bumi dirasakan skala II MMI di Kabupaten Kupang. Namun belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan bagi pemukiman warga.

"Dirasakan (MMI) II Kab. Kupang," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913/gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement