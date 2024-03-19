Gempa M3,5 Guncang Kupang NTT, Berpusat di Laut

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (19/3/2024) malam.

Adapun gempa bumi berpusat di laut Barat Daya Kabupaten Kupang di kedalaman 25 kilometer.

"Mag:3.5, 19-Mar-24 18:11:46 WIB, Lok:10.38 LS, 123.85 BT (Pusat gempa berada di laut 43 km Barat Daya Kab. Kupang), Kedalaman:25 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut gempa bumi dirasakan skala II MMI di Kabupaten Kupang. Namun belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan bagi pemukiman warga.

"Dirasakan (MMI) II Kab. Kupang," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)