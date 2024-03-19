Uhuy! Komeng Sukses Jadi Calon Senator Dapil Jabar dengan 5 Juta Lebih Suara

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyatakan, Alfiansyah Komeng sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan raihan suara terbanyak.

Pelawak senior tersebut sukses menjadi calon senator terkuat yang akan menempati kursi DPD RI setelah mengantongi lebih dari 5 juta suara.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jabar, Ahmad Nur Hidayat menyatakan, KPU telah membacakan hasil rekapitulasi suara untuk pemilihan DPD RI melalui rapat pleno KPU Jabar.

Dalam putusan pleno tersebut, lanjut Ahmad, terdapat lima orang calon anggota DPD RI dengan raihan suara paling tinggi dari 50 calon anggota DPD RI dapil Jabar yang nantinya kembali dikurasi menjadi empat orang.

Adapun suara terbanyak diraih oleh Alfiansyah Komeng dengan suara sah lebih dari 5 juta dari 27 kabupaten/kota di Jabar.

"Suara Alfiansyah Komeng sebanyak 5.399.699," ujar Ahmad dalam keterangannya, Selasa (19/4/2024).

Di urutan kedua ada Aanya Rina Casmayanti dengan perolehan suara sebanyak 1.976.561 dan ketiga ada artis senior Jihan Fahira dengan raihan suara sah sebanyak 1.823.907.

Adapun urutan keempat dan kelima ditempati oleh Agita Nurfianti dengan raihan suara sah 1.168.837 dan Aceng Fikri yang memperoleh suara sebanyak 1.128.912.