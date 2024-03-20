Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Peringatkan Seluruh Penduduk Gaza Terancam Kerawanan Pangan Akut

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:23 WIB
AS Peringatkan Seluruh Penduduk Gaza Terancam Kerawanan Pangan Akut
AS pwringatkan seluruh penduduk Gaza terancam krisis pangan akut (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZAMenteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan dua juta penduduk Gaza mengalami kerawanan pangan akut pada tingkat yang parah.

“Ini adalah pertama kalinya seluruh populasi diklasifikasi seperti itu,” katanya ketika ditanya oleh BBC tentang kondisi di wilayah tersebut.

Blinken meminta Israel untuk memprioritaskan penyediaan bantuan bagi mereka yang membutuhkan.

Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Gaza utara bisa menghadapi kelaparan pada Mei tahun lalu tanpa adanya jeda dalam pertempuran dan peningkatan bantuan.

Peringatan Blinken disampaikan selama perjalanannya ke Filipina ketika para pejabat AS mengumumkan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah, perjalanannya yang keenam ke wilayah tersebut sejak Oktober tahun lalu, seiring dengan upaya untuk pembicaraan gencatan senjata yang terus berlanjut.

Para perunding Israel memulai pembicaraan di Qatar pada Selasa (19/3/2024) waktu setempat dalam upaya baru untuk menyetujui kesepakatan dengan Hamas untuk menghentikan pertempuran, memasukkan bantuan kemanusiaan, dan mengeluarkan sandera Israel.

Komentar Blinken termasuk yang terkuat dalam menggambarkan skala krisis kemanusiaan di Gaza.

Ketika ditanya oleh BBC apakah kondisi saat ini merupakan pertanda masa depan wilayah tersebut tanpa adanya rencana pemerintahan atau keamanan yang disepakati, dia memberikan pendapatnya.

Telusuri berita news lainnya
