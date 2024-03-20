Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Komplotan Emak-Emak Copet Uang Pembeli Rp5 Juta di Pasar Besar Malang

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |04:01 WIB
3 Fakta Komplotan Emak-Emak Copet Uang Pembeli Rp5 Juta di Pasar Besar Malang
Viral komplotan emak-emak lakukan aksi pencopetan (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Komplotan copet beraksi dengan memanfaatkan momentum menjelang Lebaran. Seperti kawanan pencopet perempuan toko pakaian Alvin di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu 17 Maret 2024 siang itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Tiga Perempuan

Pelaku pencopetan diketahui tiga orang perempuan atau emak-emak. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku terlihat kompak untuk berbagi peran.

Ada yang mendorong agar pengunjung toko pakaian berdesakan. Kemudian, ada yang bertugas menutupi dengan pura-pura memilih baju.

Dan satu orang lagi menggunakan kerudung hitam ini terekam beraksi mengambil uang dalam tas punggung pengunjung lain.

2. Gasak Duit Rp5 Juta Dalam Tas

Kawan pencopten itu menggasak uang uang dalam tas milik pengunjung lain.

Tak butuh waktu lama, aksi komplotan perempuan pencopet ini berhasil menggasak uang Rp5,5 juta dari tas korban, lalu langsung kabur tanpa disadari korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement