3 Fakta Komplotan Emak-Emak Copet Uang Pembeli Rp5 Juta di Pasar Besar Malang

JAKARTA - Komplotan copet beraksi dengan memanfaatkan momentum menjelang Lebaran. Seperti kawanan pencopet perempuan toko pakaian Alvin di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu 17 Maret 2024 siang itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Tiga Perempuan

Pelaku pencopetan diketahui tiga orang perempuan atau emak-emak. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku terlihat kompak untuk berbagi peran.

Ada yang mendorong agar pengunjung toko pakaian berdesakan. Kemudian, ada yang bertugas menutupi dengan pura-pura memilih baju.

Dan satu orang lagi menggunakan kerudung hitam ini terekam beraksi mengambil uang dalam tas punggung pengunjung lain.

2. Gasak Duit Rp5 Juta Dalam Tas

Kawan pencopten itu menggasak uang uang dalam tas milik pengunjung lain.

Tak butuh waktu lama, aksi komplotan perempuan pencopet ini berhasil menggasak uang Rp5,5 juta dari tas korban, lalu langsung kabur tanpa disadari korban.