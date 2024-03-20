Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pimpin Upacara Penutupan TMMD, Kasdam Cenderawasih: Kehadiran TNI Bantu Masyarakat Bangun Infrastruktur

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:20 WIB
Kasdam Cendrawasih Tutup Upacara TMMD (Foto: Pen Kodim Cendrawasih)
Kasdam Cendrawasih Tutup Upacara TMMD (Foto: Pen Kodim Cendrawasih)
A
A
A

YAHUKIMO - Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Hariyanto, memimpin upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-119 di wilayah Kodim 1715/Yahukimo, Papua, Rabu (20/03/2024).

Upacara penutupan tersebut dihadiri oleh para pejabat terkait dan masyarakat setempat.

TMMD ke-119 yang dilaksanakan di wilayah Kodim 1715/Yahukimo merupakan bagian dari program TNI untuk mempercepat pembangunan di daerah terpencil dan terisolir.

Selama pelaksanaan program TMMD, puluhan personel TNI bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dan sosial.

Dalam sambutannya, Kasdam XVII/Cenderawasih mengapresiasi kerja keras seluruh personel TNI yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD Ke-119. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan program TMMD.

"Program TMMD ini tidak hanya tentang membangun fisik, tetapi juga membangun kemanunggalan antara TNI dan masyarakat. Kehadiran TNI di daerah ini bukan hanya untuk tugas keamanan, tapi juga untuk membantu masyarakat dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Kasdam XVII/Cenderawasih.

Berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan selama TMMD Ke-119 antara lain pembangunan jalan, pembuatan MCK, renovasi gereja, serta penyuluhan kesehatan dan sosial kepada masyarakat. Semua kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan memperkuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

Halaman:
1 2
      
