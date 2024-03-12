Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas TMMD Ke-119 Kodim Yahukimo Bangun MCK untuk Warga Desa-Desa Terpencil

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |19:13 WIB
Satgas TMMD Ke-119 Kodim Yahukimo Bangun MCK untuk Warga Desa-Desa Terpencil
A
A
A

YAHUKIMO  - Satgas TMMD ke-119 yang dilaksanakan oleh Kodim 1715/Yahukimo terus berupaya mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, salah satu prioritas saat ini adalah pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) bagi warga desa-desa terpencil di wilayah Kabupaten Yahukimo yang belum memiliki akses sanitasi memadai.

Menyadari pentingnya akses sanitasi yang layak bagi kesehatan warga masyarakat, Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo bergerak cepat untuk memastikan pembangunan MCK tersebut dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara aparat TNI, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya, proses pembangunan MCK pun dapat dipercepat.

Dansatgas TMMD Ke-119 Kodim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, S.Sos., M.Han., Selasa (12/03/2024) menyampaikan bahwa pembangunan MCK merupakan bagian dari komitmen TNI untuk meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat di pedesaan. "Kami berusaha sekuat tenaga agar pembangunan MCK ini dapat segera diselesaikan guna memberikan manfaat langsung bagi warga setempat," ujarnya.

Warga sekitar pun menyambut baik upaya Satgas TMMD dalam mempercepat pembangunan MCK ini dan berharap dengan adanya akses sanitasi yang memadai, kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih nyaman dan sehat. "Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian dari TNI melalui program TMMD ini. Semoga pembangunan MCK ini dapat selesai dengan lancar," kata Yohanes, salah seorang warga setempat.

Diharapkan dengan adanya pembangunan MCK oleh Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715 Yahukimo, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa terpencil di wilayah tersebut dapat meningkat. Selain itu, kehadiran TNI melalui program TMMD diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kemajuan daerah tersebut secara keseluruhan

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
tni papua Yahukimo TMMD
