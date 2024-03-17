Satgas TMMD Ke-119 Kodim 1715/Yahukimo Bangun Sumur Bor di Kampung Kali Biru Dekai





JAKARTA - Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo terus bergerak aktif dalam membantu pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Papua, salah satu kegiatan yang tengah dilakukan adalah pembangunan sumur bor bagi masyarakat Kampung Kali Biru Dekai, Papua, Minggu (17/3/2024).

Dansatgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, mengungkapkan bahwa pembangunan sumur bor ini menjadi salah satu sasaran tambahan yang dijalankan oleh tim Satgas.

"Kami tidak hanya fokus pada pembangunan jalan dan jembatan, tapi juga memberikan perhatian pada kebutuhan air bersih masyarakat setempat," ucap Tommy dalam keterangannya.

“Dengan adanya pembangunan sumur bor, diharapkan masyarakat Kampung Kali Biru Dekai dapat mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah dan aman. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat setempat,” jelas Dansatgas.