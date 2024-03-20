Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Truk Tronton Tabrak 2 Motor di Kulonprogo, 1 Pengendara Tewas

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:46 WIB
Truk Tronton Tabrak 2 Motor di Kulonprogo, 1 Pengendara Tewas
Korban kecelakaan di Kulonprogo. (Foto: Dok Ist)
KULONPROGO - Kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan dua sepeda motor terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Selasa (19/3/2024) malam. Akibat kecelakaan itu, satu pengendara motor meninggal di lokasi kejadian dan satu lagi dirawat di rumah sakit. 

Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wates-Purworejo tepatnya di Kaligintung Kidul, Temon. Korban meninggal Harlan Iqbal Kelana (19) warga Kedundang, Temon, Kulonprogo. Satu pengendara motor lainnya Vivin Dian Sabela mengalami luka-luka. 

 BACA JUGA:

"Kecelakaan ini melibatkan truk tronton dan dua aepeda motor, " kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Rabu (20/3/2024). 

