Truk Tronton Tabrak 2 Motor di Kulonprogo, 1 Pengendara Tewas

KULONPROGO - Kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan dua sepeda motor terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Selasa (19/3/2024) malam. Akibat kecelakaan itu, satu pengendara motor meninggal di lokasi kejadian dan satu lagi dirawat di rumah sakit.

Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wates-Purworejo tepatnya di Kaligintung Kidul, Temon. Korban meninggal Harlan Iqbal Kelana (19) warga Kedundang, Temon, Kulonprogo. Satu pengendara motor lainnya Vivin Dian Sabela mengalami luka-luka.

"Kecelakaan ini melibatkan truk tronton dan dua aepeda motor, " kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Rabu (20/3/2024).