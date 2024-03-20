KULONPROGO - Kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan dua sepeda motor terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Selasa (19/3/2024) malam. Akibat kecelakaan itu, satu pengendara motor meninggal di lokasi kejadian dan satu lagi dirawat di rumah sakit.
Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wates-Purworejo tepatnya di Kaligintung Kidul, Temon. Korban meninggal Harlan Iqbal Kelana (19) warga Kedundang, Temon, Kulonprogo. Satu pengendara motor lainnya Vivin Dian Sabela mengalami luka-luka.
BACA JUGA:
"Kecelakaan ini melibatkan truk tronton dan dua aepeda motor, " kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Rabu (20/3/2024).