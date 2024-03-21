Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Fakta Data Rekam Medis Kate Middleton Bocor ke Publik

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |16:33 WIB
3 Fakta Data Rekam Medis Kate Middleton Bocor ke Publik
3 fakta data rekam medis Kate Middleton bocor ke publik (Foto: MEGA)
A
A
A

INGGRIS - Setelah menghilang lebih dari dua bulan lalu, Putri Wales Catherine terlihat di depan umum untuk pertama kalinya. Melansir CBS News, ia muncul kembali setelah menghilang untuk menjalani operasi dan pemulihan perut, yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Istana Kensington.

Pada Januari 2024, pihak istana mengatakan Kate akan menjalani operasi perut, dan membutuhkan waktu untuk pulih.

Diketahui bahwa tidak akan ada informasi terbaru tentang kondisi kesehatan Kate selama masa pemulihannya. Namun pada Hari Ibu di Inggris bulan Maret, pasangan itu membagikan foto Kate bersama anak-anaknya, yang menjadi bukti bahwa Kate tengah menjalani pemulihan.

Sayangnya pihak pengawas privasi Inggis mengatakan, bahwa pihaknya tengah menyelidiki staf di sebuah rumah sakit swasta, yang diduga mencoba mengintip catatan medis Putri Wales, mengutip AP News.

Pihak Istana Kensington, kantor Kate dan suaminya, Pangeran William mengatakan bahwa laporan tersebut adalah masalah klinik London.

Lantas bagaimana data rekam medis Kate Middleton bisa mengalami kebocoran? Berikut 3 fakta tersebut, menurut Yahoo Entertaiment.

1. Staf Rumah Sakit Mencoba Mengakses Rekam Medis Kate Middleton

Kantor Komisaris Informasi mengatakan, bahwa mereka mendapat informasi dan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan staf di Rumah Sakit Central London, yang dikenal telah merawat para bangsawan dan perdana menteri.

Diketahui bahwa setidaknya satu anggota staf rumah sakit tersebut mencoba mengakses catatan Kate selama menetap di sana pada Januari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181188/penusukan_di_kereta_inggris-ze7a_large.jpg
Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180808/penusukan_massal_di_kereta_api_inggris-mqdj_large.jpg
Penusukan Massal di Kereta Api Inggris, 9 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180501/pangeran_andrew-f94T_large.jpg
Raja Charles Cabut Gelar Pangeran Andrew dan Usir dari Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587/pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170991/pm_inggris_keir_starmer-vkNq_large.jpg
Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035494/wakil-pm-inggris-bantah-tudingan-jd-vance-soal-negara-islam-pertama-bersenjata-nuklir-iSOQzW9pbu.jpg
Wakil PM Inggris Bantah Tudingan JD Vance Soal Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement