3 Fakta Data Rekam Medis Kate Middleton Bocor ke Publik

INGGRIS - Setelah menghilang lebih dari dua bulan lalu, Putri Wales Catherine terlihat di depan umum untuk pertama kalinya. Melansir CBS News, ia muncul kembali setelah menghilang untuk menjalani operasi dan pemulihan perut, yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Istana Kensington.

Pada Januari 2024, pihak istana mengatakan Kate akan menjalani operasi perut, dan membutuhkan waktu untuk pulih.

Diketahui bahwa tidak akan ada informasi terbaru tentang kondisi kesehatan Kate selama masa pemulihannya. Namun pada Hari Ibu di Inggris bulan Maret, pasangan itu membagikan foto Kate bersama anak-anaknya, yang menjadi bukti bahwa Kate tengah menjalani pemulihan.

Sayangnya pihak pengawas privasi Inggis mengatakan, bahwa pihaknya tengah menyelidiki staf di sebuah rumah sakit swasta, yang diduga mencoba mengintip catatan medis Putri Wales, mengutip AP News.

Pihak Istana Kensington, kantor Kate dan suaminya, Pangeran William mengatakan bahwa laporan tersebut adalah masalah klinik London.

Lantas bagaimana data rekam medis Kate Middleton bisa mengalami kebocoran? Berikut 3 fakta tersebut, menurut Yahoo Entertaiment.

1. Staf Rumah Sakit Mencoba Mengakses Rekam Medis Kate Middleton

Kantor Komisaris Informasi mengatakan, bahwa mereka mendapat informasi dan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan staf di Rumah Sakit Central London, yang dikenal telah merawat para bangsawan dan perdana menteri.

Diketahui bahwa setidaknya satu anggota staf rumah sakit tersebut mencoba mengakses catatan Kate selama menetap di sana pada Januari.