Humor: Orang Madura Kejar Ikan Sampai Australia

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa bercerita bahwa orang Madura terkenal sampai ke Negeri Kanguru, Australia. Saat dirinya ke Sydney, ada cerita tentang ikan orang Madura.

“Jadi, orang Madura ini nyari ikan yang masuk perairan Australia. Kemudian ia ditangkap oleh polisi perairan Australia,” tutur Kiai Zulfa, dikutip dari NU Online, Kamis (21/3/2024).

“Anda telah melanggar wilayah teritorial laut kami. Ini laut Australia,” kata polisi Australia.

“Lho, mulai kapan laut ini punya sampean? Wong ini laut Tuhan,” kata orang Madura menjawab.