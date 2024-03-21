Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor: Orang Madura Kejar Ikan Sampai Australia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |02:36 WIB
Humor: Orang Madura Kejar Ikan Sampai Australia
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa bercerita bahwa orang Madura terkenal sampai ke Negeri Kanguru, Australia. Saat dirinya ke Sydney, ada cerita tentang ikan orang Madura.

“Jadi, orang Madura ini nyari ikan yang masuk perairan Australia. Kemudian ia ditangkap oleh polisi perairan Australia,” tutur Kiai Zulfa, dikutip dari NU Online, Kamis (21/3/2024).

BACA JUGA:

Humor Gus Dur: Tuhan Dipanggil Ente 

“Anda telah melanggar wilayah teritorial laut kami. Ini laut Australia,” kata polisi Australia.

“Lho, mulai kapan laut ini punya sampean? Wong ini laut Tuhan,” kata orang Madura menjawab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034213/kisah-suud-rusli-eks-prajurit-elite-terpidana-mati-yang-dua-kali-kabur-dari-penjara-militer-5MprALxjzZ.jpg
Kisah Suud Rusli Eks Prajurit Elite Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/337/3019977/kisah-legenda-gunung-tidar-yang-dianggap-pakunya-tanah-jawa-KJbhSLy3fW.jpeg
Kisah Legenda Gunung Tidar yang Dianggap Pakunya Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015627/lb-moerdani-jenderal-tni-yang-berani-memata-matai-m-jusuf-demi-soeharto-O0QivQEjIs.jpg
LB Moerdani Jenderal TNI yang Berani Memata-matai M Jusuf demi Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/340/3011992/kisah-perjuangan-bocah-kakak-beradik-pengidap-penyakit-tulang-kaca-perlahan-kini-bisa-berjalan-GHQ6Buxh8x.jpg
Kisah Perjuangan Bocah Kakak Beradik Pengidap Penyakit Tulang Kaca, Perlahan Kini Bisa Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991720/kisah-kesaktian-kiai-abbas-cirebon-konon-bisa-terbang-dan-jatuhkan-pesawat-belanda-CM4zLoNBD8.jpg
Kisah Kesaktian Kiai Abbas Cirebon, Konon Bisa Terbang dan Jatuhkan Pesawat Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991257/kisah-karomah-sunan-gunung-jati-ayam-di-panggangan-hidup-lagi-PO397YqlCc.jpeg
Kisah Karomah Sunan Gunung Jati, Ayam di Panggangan Hidup Lagi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement