Peristiwa 21 Maret: Wakil Presiden Ke-4 RI Meninggal Dunia

JAKARTA - 21 Maret adalah hari ke-80 dalam kalender Gregorian. Pada hari itu beragam peristiwa terjadi di belahan bumi manapun.

Dari mulai lahirnya putri pertama wapres Indonesia pertama, Mohammad Hatta yang bernama Meutia Farida Hatta Swasono pada 1947 hingga meninggalnya Umar Wirahadikusumah, wakil presiden keempat Indonesia pada 2003.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 21 Maret dari berbagai sumber. Berikut ulasannya:

1933 - Kamp konsentrasi Nazi yang pertama di Dachau selesai dibangun

Kamp konsentrasi adalah tempat mengumpulkan dan menahan lawan politik, tahanan atau tawanan. Biasanya kamp konsentrasi didirikan pada saat perang atau masa bergejolak di suatu negara. Tempat itu dibangun di Dåchau yang terletak di sebuah kota di sebelah selatan Jerman, di negara bagian Bayern. Terletak sekitar 20 km dari Munchen.

Dachau kini adalah kawasan pemukiman yang populer bagi orang-orang yang bekerja di Munchen. Saat ini penduduknya berjumlah sekitar 40.000 jiwa. Kota ini mempunyai pusat kota yang bersejarah, dengan istana yang dibangun pada abad ke-18.

1947 - Meutia Hatta, putri dari wakil presiden Republik Indonesia pertama Mohammad Hatta lahir

Perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004 hingga 2009). Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Pada tahun 2002–2005 ia adalah Ketua Umum Yayasan Hatta.

1961 – Lothar Matthäus, seorang mantan pemain sepak bola Jerman lahir

Ia merupakan seorang kapten di tim Jerman Barat pada saat memenangkan Piala Dunia FIFA tahun 1990. Dia telah bermain di lima Piala Dunia FIFA (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), dan memegang rekor sebagai pemain yang paling sering bermain di pertandingan Piala Dunia (25 pertandingan).

Ia juga memenangkan Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 1980, dan bermain di turnamen tahun 1984, 1988, dan 2000. Pada tahun 1999, usia 38, ia kembali menjadi Pemain Terbaik Jerman, setelah sebelumnya memenangkan penghargaan itu pada tahun 1990.