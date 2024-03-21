Advertisement
HOME NEWS JATENG

Berkantor Seperti Biasa, Ini Kata Gibran Usai Ditetapkan Menang Pilpres 2024

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |12:14 WIB
Berkantor Seperti Biasa, Ini Kata Gibran Usai Ditetapkan Menang Pilpres 2024
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: R August)
SOLO - Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka melakoni tugas dinasnya seperti biasa sebagai Wali Kota Solo usai KPU Pusat umumkan hasil Pemilu 2024. Gibran pada Kamis (21/3) ikut menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Pemerintah Kota Solo dengan materi 'Pemajuan Kebudayaan dalam Bidang Bahasa.'

Disinggung soal hasil penetapan KPU RI yang menetapkan kemenangannya bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, Gibran tak banyak bicara.

 BACA JUGA:

"Terima Kasih," ujarnya saat dimintai tanggapan soal hasil Pemilu 2024.

Sementara itu ketika ditanya soal adanya komunikasi dengan Prabowo usai pengumuman KPU, Putra Sulung Presiden Jokowi itu mengaku sudah ada komunikasi. Ia juga menegaskan bahwa pertemuan dengan Prabowo juga sudah dijadwalkan.

"Sudah (komunikasi). Sudah dijadwalkan (pertemuan dengan Prabowo)," katanya.

