Misteri Kerangka Manusia di Malang Perlahan Terungkap, Ini Sosoknya

MALANG - Misteri kerangka manusia yang ditemukan di sebuah lahan ruko kosong di Kota Malang mulai terungkap. Tulang belulang manusia itu diketahui berjenis kelamin perempuan, ditemukan di depan ruko Jalan Galunggung Nomor 65, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto mengatakan, dari hasil pemeriksaan dokter forensik bersama INAFIS Polresta Malang Kota, Unit Reskrim Polresta Malang Kota dan Polsek Klojen, didapati kerangka yang ditemukan benar adalah tulang manusia.

"Hasil pemeriksaan benar kerangka yang ditemukan adalah tulang manusia dengan jenis kelamin perempuan. Dengan ciri-ciri berusia antara 13 sampai 30 tahun, tinggi antara 150 sampai dengan 160 sentimeter," kata Danang Yudanto, saat dikonfirmasi pada Kamis (21/3/2024).

Sejauh ini kata Danang, pihaknya memintai keterangan empat orang saksi mata. Para saksi ini terdiri pemilik ruko, pemilik banner, hingga warga sekitar yang menemukan adanya kerangka manusia.

"Tidak ada yang tahu, karena itu sudah lama kosong dan di situ juga kondisinya ramai. Dan masyarakat sekitar atau pemilik usaha di sekitar, tidak mengetahui kapan yang bersangkutan ditimbun," ungkap dia.

Ia menerangkan, bila indikasinya kerangka manusia itu tidak meninggal dunia di lokasi kejadian. Di lokasi itu diduga menjadi penguburan dan pembuangan saja.

"Untuk tempat meninggalnya kami indikasi bukan di lokasi tersebut. Karena lokasi itu adalah lokasi ramai dan juga pembuangannya adalah sifatnya ala kadarnya," jelasnya.

Saat ini Satreskrim Polresta Malang Kota masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui kapan dan apa penyebab kematian perempuan tersebut.

"Mungkin itu dari tempat lain lalu dibuang di situ, tentunya jika baru meninggal baunya akan tercium karena apabila jenazah dikubur atau ditutup dengan semen, baunya tetap keluar akibat pembusukan atau dekomposisi," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah kerangka manusia ditemukan pada sebuah gundukan tanah di lahan bekas ruko kosong di Jalan Galunggung Nomor 65 Kavling 7 - 8 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kerangka manusia itu ditemukan sekitar pukul 10.00 WIB, pada Rabu kemarin (13/3/2024) oleh pekerja bangunan yang merenovasi ruko. Saat itu pekerja menemukan sebuah gundukan tanah bekas pot tanaman.