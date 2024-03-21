Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Misteri Kerangka Manusia di Malang Perlahan Terungkap, Ini Sosoknya

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |12:32 WIB
Misteri Kerangka Manusia di Malang Perlahan Terungkap, Ini Sosoknya
TKP penemuan kerangka manusia. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Misteri kerangka manusia yang ditemukan di sebuah lahan ruko kosong di Kota Malang mulai terungkap. Tulang belulang manusia itu diketahui berjenis kelamin perempuan, ditemukan di depan ruko Jalan Galunggung Nomor 65, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto mengatakan, dari hasil pemeriksaan dokter forensik bersama INAFIS Polresta Malang Kota, Unit Reskrim Polresta Malang Kota dan Polsek Klojen, didapati kerangka yang ditemukan benar adalah tulang manusia.

"Hasil pemeriksaan benar kerangka yang ditemukan adalah tulang manusia dengan jenis kelamin perempuan. Dengan ciri-ciri berusia antara 13 sampai 30 tahun, tinggi antara 150 sampai dengan 160 sentimeter," kata Danang Yudanto, saat dikonfirmasi pada Kamis (21/3/2024).

 BACA JUGA:

Sejauh ini kata Danang, pihaknya memintai keterangan empat orang saksi mata. Para saksi ini terdiri pemilik ruko, pemilik banner, hingga warga sekitar yang menemukan adanya kerangka manusia.

"Tidak ada yang tahu, karena itu sudah lama kosong dan di situ juga kondisinya ramai. Dan masyarakat sekitar atau pemilik usaha di sekitar, tidak mengetahui kapan yang bersangkutan ditimbun," ungkap dia.

Ia menerangkan, bila indikasinya kerangka manusia itu tidak meninggal dunia di lokasi kejadian. Di lokasi itu diduga menjadi penguburan dan pembuangan saja.

 BACA JUGA:

"Untuk tempat meninggalnya kami indikasi bukan di lokasi tersebut. Karena lokasi itu adalah lokasi ramai dan juga pembuangannya adalah sifatnya ala kadarnya," jelasnya.

Saat ini Satreskrim Polresta Malang Kota masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui kapan dan apa penyebab kematian perempuan tersebut.

"Mungkin itu dari tempat lain lalu dibuang di situ, tentunya jika baru meninggal baunya akan tercium karena apabila jenazah dikubur atau ditutup dengan semen, baunya tetap keluar akibat pembusukan atau dekomposisi," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah kerangka manusia ditemukan pada sebuah gundukan tanah di lahan bekas ruko kosong di Jalan Galunggung Nomor 65 Kavling 7 - 8 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kerangka manusia itu ditemukan sekitar pukul 10.00 WIB, pada Rabu kemarin (13/3/2024) oleh pekerja bangunan yang merenovasi ruko. Saat itu pekerja menemukan sebuah gundukan tanah bekas pot tanaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008//dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017//roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997//polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980//polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement