HOME NEWS JATIM

Polisi Selidiki Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Ruko Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |02:36 WIB
Polisi Selidiki Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Ruko Malang
Lokasi penemuan kerangka manusia di Malang, Jawa Timur (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan kerangka manusia yang menggegerkan warga Kota Malang, Jawa Timur. Kerangka manusia itu ditemukan di sebuah lahan kosong bekas ruko di Jalan Galunggung Nomor 65 Kavling 7 - 8, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

"Saat ini, kerangka masih berada di Kamar Jenazah RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Malang," kata Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto.

Saat ini, kata Danang, kerangka manusia itu masih diperiksa intensif oleh dokter forensik di kamar jenazah RSSA Malang. Pemeriksaan oleh dokter forensik dilakukan, untuk memastikan secara medis apakah kerangka yang ditemukan itu benar-benar kerangka manusia. 

"Jadi, untuk memastikan apakah kerangka yang ditemukan itu adalah benar kerangka manusia. Kedua adakah bekas luka tidak wajar pada kerangka tersebut, dan yang ketiga, untuk mengetahui adanya ciri-ciri khusus pada kerangka," terangnya.

Mengenai temuan pakaian dalam bra dan celana dalam di kerangka manusia itu, pihaknya masih belum bisa menjelaskan lebih detailnya. Saat ini, pihaknya masih fokus untuk memeriksa secara forensik guna mengungkap identitas kerangka manusia itu.

"Terkait bra maupun celana dalamnya itu, belum bisa dipastikan apakah bagian dari kerangka atau dari sampah-sampahnya. Jadi, ada paving ruko lalu di atasnya ada gundukan tanah, dan didalamnya ada kerangka atau tulang belulang. Dan di atasnya gundukan tanah itu, tertutupi batu-batuan serta sampah," paparnya.

Pihaknya mengimbau dan menginformasikan kepada masyarakat, apabila ada anggota keluarganya yang hilang, segera melapor ke Polresta Malang Kota.

"Apabila ada yang merasa anggota keluarganya sudah lama hilang, bisa segera melapor ke kami. Untuk mempermudah penyelidikan atas peristiwa ini," pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
