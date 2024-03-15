Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Diterjang Hujan Angin, Puluhan Rumah, Sekolah dan Fasilitas Umum Rusak di Gunungkidul

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |02:27 WIB
Diterjang Hujan Angin, Puluhan Rumah, Sekolah dan Fasilitas Umum Rusak di Gunungkidul
Hujan angin melanda Gunungkidul, Yogyakarta (Foto: Kismaya Wibowo)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Hujan disertai angin kencang yang menerjang kawasan Gunungkidul pada Kamis (14/3/2024) sore menyebabkan sejumlah kerusakan.

BPBD Gunungkidul mencatat, total terdapat 71 laporan kerusakan dengan 39 lainnya kerusakan terjadi pada rumah. Selain itu, kerusakan akibat hujan angin juga dirasakan di 11 kecamatan di Gunungkidul.

Dari 39 rumah yang dilaporkan rusak, ada 1 rumah rata dengan tanah. Sementara sisanya rusak karena tertimpa pohon.

Selain merusak rumah, hujan angin juga merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari jaringan listrik, bangunan sekolah , jalan dan lainnya.

Kerusakan yang ada menyebar di 11 kecamatan di Gunungkidul dengan kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Wonosari.

Kepala BPBD Gunungkidul, Purnomo mengatakan, terus melakukan pendataan dan meminta warga agar segera melapor jika terjadi kerusakan ataupun bencana.

BPBD Gunungkidul juga mengimbau warga meningkatkan kewaspadaannya terutama saat curah hujan dan angin tinggi dan juga warga aktif melakukan penebangan pohon yang memiliki potensial roboh.

(Arief Setyadi )

      
