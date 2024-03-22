Menlu dan Dubes Inggris Ucapkan Selamat untuk Presiden Terpilih RI Prabowo, Siap Tingkatkan Hubungan

Menlu dan Dubes Inggris ucapkan selamat kepada presiden terpilih RI Prabowo Subianto (Foto: Reuters)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Cameron mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Prabowo Subianto yang menang pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hal ini diucapkan Menlu Inggris melalui cuitan di X atau sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

“Selamat kepada Presiden Terpilih @Prabowo atas kemenangannya di Pilpres Indonesia,” cuitnya.

Cameron menyatakan hubungan Inggris dan Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-75 tahun ini dan pihaknya berharap dapat mengembangkan kemitraan strategis yang sesungguhnya di tahun-tahun mendatang.

Ucapan senada juga datang dari Dutas Besar (Dibes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey.

“Saya Dominic Jermey Duta besar Inggris dan menyusul pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU), saya ucapkan selamat kepada presiden terpilih Prabowo yang telah menenangkan menang pemilu 2024,” terangnya dalam sebuah video.

Dia mengatakan, seperti yang disampaikan Perdana Menetri (PM) Rishi Sunak dalam surat ucapannya, Inggris siap meningkatkan kemitraan Indonesia dan Inggris di tahun-tahun mendatang.