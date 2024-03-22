Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagaimana Masa Depan Indonesia dalam Ramalan Jayabaya?

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |05:02 WIB
Bagaimana Masa Depan Indonesia dalam Ramalan Jayabaya?
Raja Jayabaya (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penggambaran masa depan Indonesia menurut ramalan-ramalan Jayabaya memberikan pandangan yang menarik. Beberapa prediksi telah terbukti, namun ada pula yang masih memerlukan waktu untuk diverifikasi.

Jayabaya merupakan raja di Kerajaan Kediri yang berkuasa pada tahun 1135-1159. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan memiliki kemampuan meramal.

Bahkan, Jayabaya pernah meramal tentang masa depan Indonesia, berikut ramalannya:

1. Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera

Ramalan mengenai kemakmuran Indonesia, didukung oleh kekayaan alamnya, memberikan harapan akan masa depan yang cerah. Indonesia juga telah menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya dalam berbagai aspek, menandakan potensi untuk menjadi kekuatan global yang dihormati.

2. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, disegani dan bersatu

Visi tentang Indonesia yang adil dan bersatu mencerminkan cita-cita akan kemajuan sosial dan persatuan nasional. Upaya untuk mencapai kesetaraan dan memelihara persatuan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan masa depan yang lebih baik.

Namun, beberapa prediksi Jayabaya masih menunggu kebenaran.

3. Munculnya raja wanita

Ramalan tentang kemungkinan munculnya pemimpin wanita di Indonesia masih menantang untuk dibuktikan. Meskipun demikian, pengakuan terhadap peran penting perempuan dalam kepemimpinan semakin meningkat di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement