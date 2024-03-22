Pemasangan Chattra Candi Borobudur Tambah Nilai Spiritual dan Pariwisata

MAGELANG - Tim Kajian Dampak Cagar Budaya melakukan pertemuan dengan Pj Bupati Magelang, Sepyo Achanto guna membahas rencana pemasangan Chattra di Candi Borobudur.

Hadir dalam pertemuan Direktur kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan BRIN, Anugerah Widiyanto; dan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Nyoman Suriadarma.

Anugerah Widiyanto menyampaikan bahwa kunjungan Tim Kajian kali ini dalam upaya melakukan koordinasi dan arahan, serta kebijakan dari Pemkab Magelang terkait rencana pemasangan chattra pada Candi Borobudur.

Sementara Direktur Pendidikan dan Urusan Agama Buddha, Nyoman Suriadarma menjelaskan keinginan pemasangan chattra akan menjadi anugerah.

Ia menjelaskan bahwa chattra itu mempunyai filosofi sebagai cakrawati, simbol kepemimpinan dunia yang bisa mengayomi semua unsur yang ada di tanah air. "Kami selaku umat Buddha berharap, dengan kehadiran Borobudur dan terpasangnya chattta nanti akan menjadi anugerah bagi semua umat," tandas Nyoman.

Pj Bupati Magelang, Sepyo Achanto menilai bahwa rencana pemasangan chattra pada Candi Borobudur merupakan langkah yang baik dari pemerintah, baik dari aspek keagamaan maupun kepariwisataan.

"Candi Borobudur merupakan warisan yang harus dipelihara dan dilestarikan. Borobudur merupakan salah satu magnet dunia," kata Sepyo Achanto saat menerima Tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di kantor Bupati Magelang, Kamis (21/3/2024).

"Keagamaan dan kepariwisataan harus dilestarikan karena keduanya saling beriringan," sambung Sepyo Achanto.