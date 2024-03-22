Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Diguncang Gempa M 6,0, Pengunjung RSUD Bojonegoro Panik Berhamburan Keluar Gedung

Dedi Mahdi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |14:29 WIB
Diguncang Gempa M 6,0, Pengunjung RSUD Bojonegoro Panik Berhamburan Keluar Gedung
Pengunjung berkumpul di depan Gedung RSUD Bojonegoro saat gempa M6,0 (Foto: Istimewa)
A
A
A

BOJONEGORO - Gempa bumi berkekuatan 6 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Tuban, Jumat (22/3/2024) siang, geratanya dirasakan cukup kuat sampai Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan daerah titik gempa.

Para pengunjung dan sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro, sempat panik hingga berteriak dan berhamburan keluar gedung, saat gempa bumi mengguncang.

“Semua pengunjung lari, ada yang teriak-teriak,” kata Mutamakin, salah satu pengunjung atau pembesuk di RSUD, .

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913/gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement