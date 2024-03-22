Diguncang Gempa M 6,0, Pengunjung RSUD Bojonegoro Panik Berhamburan Keluar Gedung

Pengunjung berkumpul di depan Gedung RSUD Bojonegoro saat gempa M6,0 (Foto: Istimewa)

BOJONEGORO - Gempa bumi berkekuatan 6 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Tuban, Jumat (22/3/2024) siang, geratanya dirasakan cukup kuat sampai Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan daerah titik gempa.

Para pengunjung dan sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro, sempat panik hingga berteriak dan berhamburan keluar gedung, saat gempa bumi mengguncang.

“Semua pengunjung lari, ada yang teriak-teriak,” kata Mutamakin, salah satu pengunjung atau pembesuk di RSUD, .

