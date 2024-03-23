3 Jenazah Korban KKB Dievakuasi, Kapolda Papua Terjunkan Pasukan Buru Para Pelaku

PAPUA TENGAH - Aparat kepolisian berhasil melakukan evakuasi terhadap tiga jenazah korban aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari lokasi pendulangan Ndeotadi 99 Kabupaten Paniai ke Bandara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 22 Maret 2024.

Evakuasi berjalan aman setelah sebelumnya KKB sempat melakukan tembakan ke arah hellypad saat helikopter hendak mendarat untuk mengevakuasi korban. Sehingga proses evakuasi tertunda.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, jenazah Bripda Arnardo Yawan disemayamkan di Taman Makam Bahagia Nabire. Sedangkan jenazah Bripda Defrit Sayuri rencananya, hari ini Sabtu (23/3/2024) pagi pukul 07.00 WIB akan diterbangkan ke Jayapura untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga di Bucen 2 Entrop.

Kemudian, akan disemayamkan di Taman Makam Bahagia Waena Kota Jayapura. Sementara Dani, seorang warga yang juga meninggal dalam aksi tersebut telah diserahkan ke keluarga untuk di semayamkam.

BACA JUGA: 4 Fakta Dua Polisi Gugur Ditembak KKB Pimpinan Aibon Kogoya

Usai melakukan evaluasi keberadaan pospol, Kapolda Papua menerjunkan satu pleton Brimob Timika ke Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua Tengah untuk melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan aksi penyerangan terhadap dua personel Polres Paniai dan seorang warga sipil meninggal dunia.

(Arief Setyadi )