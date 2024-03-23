Mabuk Miras, Pria di Mesuji Lampung Tagih Utang Lalu Tembak Tetangganya

MESUJI - Gegara menagih hutang, seorang pria berinisial MD (35) warga Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung nekat menembak tetangganya berinisial AN (37) dengan Senjata Api Rakitan.

Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ade mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat pelaku MD mendatangi rumah korban pada Jumat (22/3/2024) sekira pukul 15.30 wib.

Saat itu, kata Ade, pelaku datang ke rumah korban AN dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk minuman keras (miras).

"Pelaku ini datang hendak menagih hutang sebesar Rp 2 juta kepada korban," ujar Ade saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).

Ade melanjutkan, setibanya di rumah korban, pelaku yang bertemu dengan anak korban kemudian menanyakan keberadaan sang ayah. Anak korban menjawab bahwa ayahnya sedang tidur dan kemudian dia membangunkan sang ayah.