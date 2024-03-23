Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Petani di Gunungkidul Histeris Ketika Sang Suami Meninggal di Sampingnya saat Istirahat

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |03:31 WIB
Petani di Gunungkidul Histeris Ketika Sang Suami Meninggal di Sampingnya saat Istirahat
lokasi tewasnya petani di Gunungkidul (foto: dok ist)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Suwarsi (53) perempuan asal Dusun Kanigoro Rt 02/015, Kemadang Tanjungsari, Gunungkidul ini Jumat (22/3/2024) pagi tiba-tiba berteriak histeris di gubug tengah ladang miliknya. Suaminya, Taryono Suwito menghembuskan nafas terakhir saat beristirahat sejenak ketika berladang.

Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Baron, Surisdiyanto mengatakan, pihaknya mendapat laporan dan dimintai bantuan oleh warga untuk mengevakuasi orang meninggal di tengah ladang di Dusun Kanigoro. Saat sampai di lokasi kondisi korban memang sudah tidak bernafas.

"Tadi sudah tidak bergerak dan sudah henti nafas," ujar dia, Jumat (22/3/2024).

Suris menambahkan, berdasarkan informasi yang ia dapat dari warga, korban meninggal di ladang Laban Sempal, Padukuhan Nglaos Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari. Korban awalnya aktifitas seperti biasa di ladang mencari pakan ternak. Setelah mendapat pakan ternak korban menuju gubuk untuk beristirahat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/510/3108539//belalang_untuk_konsumsi-G1SI_large.JPG
Pemerintah Wacanakan Serangga Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Warga Gunungkidul Berikan Testimoni Rasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/510/3108363//tim_sar_cari_siswa_terseret_ombak_di_gunungkidul-8tQA_large.jpg
13 Siswa SMP 7 Mojokerto Terseret Ombak di Gunungkidul, 4 Orang Belum Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/627/3098376//pantai_gesing-AzGc_large.jpg
Menikmati Keindahan Alam Pantai Gesing, Wisata Wajib di Gunungkidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/510/3090743//ilustrasi-unFH_large.JPG
Heboh! Video Call Sex Diduga Pimpinan DPRD Gunungkidul Tersebar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement