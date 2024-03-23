Petani di Gunungkidul Histeris Ketika Sang Suami Meninggal di Sampingnya saat Istirahat

GUNUNGKIDUL - Suwarsi (53) perempuan asal Dusun Kanigoro Rt 02/015, Kemadang Tanjungsari, Gunungkidul ini Jumat (22/3/2024) pagi tiba-tiba berteriak histeris di gubug tengah ladang miliknya. Suaminya, Taryono Suwito menghembuskan nafas terakhir saat beristirahat sejenak ketika berladang.

Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Baron, Surisdiyanto mengatakan, pihaknya mendapat laporan dan dimintai bantuan oleh warga untuk mengevakuasi orang meninggal di tengah ladang di Dusun Kanigoro. Saat sampai di lokasi kondisi korban memang sudah tidak bernafas.

"Tadi sudah tidak bergerak dan sudah henti nafas," ujar dia, Jumat (22/3/2024).

Suris menambahkan, berdasarkan informasi yang ia dapat dari warga, korban meninggal di ladang Laban Sempal, Padukuhan Nglaos Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari. Korban awalnya aktifitas seperti biasa di ladang mencari pakan ternak. Setelah mendapat pakan ternak korban menuju gubuk untuk beristirahat.