Warga Karawang Temukan Mayat di Aliran Sungai KW 6, Kondisi Sudah Membusuk

KARAWANG - Warga Desa Pasirmalang, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dibuat geger oleh penemuan mayat laki-laki yang sudah membusuk, di aliran sungai KW 6. Korban bernama Hiras Pasaribu (30) warga Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Polisi kesulitan menelusuri penyebab korban tewas karena seluruh tubuh membusuk dan sudah terlihat tulang dari bagian tangan hingga ke perut.

Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi mengatakan mayat korban sudah dibawa ke RSUD Karawang untuk dilakukan outopsi. Kondisi mayat sudah membusuk dan penuh belatung di beberapa bagian tubuh.

"Kalau melihat kondisinya seperti ini sepertinya korban sudah cukup lama di dalam air. Dari identitas yang kami dapat korban bernama Hiras Pasaribu asal Kabupaten Bekasi," kata Kusmayadi, Kamis (21/3/2024).

Menurut Kusmayadi, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban ditemukan oleh warga yang lewat di jembatan. Warga melihat kaki korban muncul ke permukaan. Karena penasaran warga kemudian turun dari jembatan dan memang benar ada sesosok mayat yang sudah membusuk. "Mayat ditemukan warga sekitar pukul 7.00 WIB pagi hari," katanya.

Warga kemudian menarik mayat tersebut ke pinggir sungai dan melihat kondisi korban yang sudah membusuk dan penuh belatung. Korban masih memakai jaket jeans dan celana jeans dan mengenakan sepatu safety. "Kalau melihat dari pakaian korban seperti karyawan pabrik. Tapi kami belum tahu persisi karena masih ditangani polisi," katanya.