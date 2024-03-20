Warga Kolaka Digegerkan Penemuan Mayat Bayi di Tempat Pembuangan Sampah

KOLAKA - Warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) digegerkan temuan mayat bayi di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) RT 002 Patioso, Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga pada pukul 10.15 Wita, Rabu (20/3/2024). Balita malang itu ditemukan terbungkus sarung dalam sebuah dus minuman kemasan air mineral.

Humas Polres Kolaka, Aipda Riswandi menjelaskan, mayat bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, kondisi kulit balita malang itu mulai menghitam dan dikerumuni lalat.

"Berdasarkan observasi awal oleh Tim Dokter RSBG Kolaka memperkirakan usianya baru sehari pasca dilahirkan," bebernya.

Diterangkan Aipda Riswandi, mayat bayi pertama kali ditemukan dua orang pemilah sampah di TPA setempat bernama Husni dan Arif. Ia sengaja membuka dus yang dikaisnya karena penasaran dengan berat barang yang dijumpainya.