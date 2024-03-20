Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Kolaka Digegerkan Penemuan Mayat Bayi di Tempat Pembuangan Sampah

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |19:01 WIB
Warga Kolaka Digegerkan Penemuan Mayat Bayi di Tempat Pembuangan Sampah
Penemuan mayat bayi di temapat sampah (foto: dok ist)
A
A
A

KOLAKA - Warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) digegerkan temuan mayat bayi di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) RT 002 Patioso, Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga pada pukul 10.15 Wita, Rabu (20/3/2024). Balita malang itu ditemukan terbungkus sarung dalam sebuah dus minuman kemasan air mineral.

Humas Polres Kolaka, Aipda Riswandi menjelaskan, mayat bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, kondisi kulit balita malang itu mulai menghitam dan dikerumuni lalat.

"Berdasarkan observasi awal oleh Tim Dokter RSBG Kolaka memperkirakan usianya baru sehari pasca dilahirkan," bebernya.

Diterangkan Aipda Riswandi, mayat bayi pertama kali ditemukan dua orang pemilah sampah di TPA setempat bernama Husni dan Arif. Ia sengaja membuka dus yang dikaisnya karena penasaran dengan berat barang yang dijumpainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat Mayat Bayi Bayi dibuang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement