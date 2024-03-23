Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Shalat Tarawih di Malang Berhadiah Uang Rp50 Ribu

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |04:30 WIB
Heboh! Shalat Tarawih di Malang Berhadiah Uang Rp50 Ribu
Shalat tarawih di Malang bagi bagi uang (foto: dok ist)
MALANG - Shalat tarawih di Kabupaten Malang tergolong cukup unik. Pasalnya selesai salat tarawih di Masjid Jami' Al-Ilyas Desa Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang, setiap jamaah yang datang mendapat uang Rp 50 ribu.

Uang itu disebut merupakan pemberian salah satu pemilik usaha rokok di wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sontak saja salat tarawih berhadiah uang itu menarik ratusan masyarakat yang datang berbondong-bondong memadati masjid.

Terlihat dalam video yang viral beredar di media sosial dan tersebar pada pesan berantai, jamaah salat tarawih sampai meluber hingga ke halaman rumah warga sekitar masjid, dan tepi jalan raya. Tampak warga antusias mengikuti salat tarawih, jamaah pria dan wanita, mulai yang anak-anak hingga dewasa memadati kawasan sekitar Masjid Jami Al Ilyas, Desa Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Salah seorang warga asal Kecamatan Bantur bernama Muhammad Syafi'i mengaku, rela menempuh perjalanan satu jam dari rumahnya ke Masjid Jami' Al-Ilyas Desa Penjalinan karena mendengar kabar bagi-bagi THR ini. Ia datang pada hari Rabu (20/3/2024) sejak sore bersama anak dan istrinya.

"Saya datang sebelum Maghrib agar mendapatkan tempat (di dalam masjid), soalnya yang datang mungkin ribuan. Alhamdulillah saya, istri, dan anak saya yang masih SD dapat," ujar Syafi'i, dikonfirmasi pada Jumat (22/3/2024).

Syafi'i mengakui ada banyak sekali orang yang datang ke Masjid Jami' Al-Ilyas. Ia mengatakan bahkan ada yang datang rombongan dengan menggunakan mobil truk.

"Kita sudah menduga akan banyak orang yang datang dari penjuru Kabupaten Malang. Saya sempat ngobrol ada yang datang rombongan dari Kepanjen," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
