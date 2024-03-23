Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pengedar Sabu di Labusel Tewas Usai Ditangkap, Ini Hasil Autopsinya!

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |04:09 WIB
Pengedar Sabu di Labusel Tewas Usai Ditangkap, Ini Hasil Autopsinya!
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LABUSEL - Polisi mengungkap hasil autopsi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah FAH alias Faisal (28), tersangka pengedar narkoba yang meninggal dunia saat digiring Polisi ke Mapolres Labuhanbatu Selatan (Labusel), Polda Sumatera Utara pada Rabu, 20 Maret 2024 kemarin.

Kapolres Labusel, AKBP Maringan Simanjuntak, mengatakan dari pemeriksaan luar dan dalam yang telah dilakukan terhadap jenazah warga Kampung Banjar I, Kecamatan Kota Pinang, Labusel itu, ditemukan luka lepuh di dada, bibir, kuku jari tangan dan kaki kebiruan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah di kepala bagian atas dan belakang. Selaput tebal otak dijumpai cairan kemerahan. Penyebab kematian adalah lemas atau asfiksia yang disebabkan trauma tumpul pada kepala belakang.

"Kondisi itu yang menyebabkan penumpukan cairan pada rongga otak yang membuat terganggu pusat pernafasan hingga yang bersangkutan meninggal dunia," kata Maringan didampingi Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labusel, AKP Endang R Ginting saat menggelar jumpa pers di Mapolres Labusel, Jumat (22/3/2024).

Penangkapan tersangka, jelas Maringan, diawali dari informasi masyarakat yang menyebut sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba di Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kota Pinang.

"Informasi yang kita terima sering terjadi transaksi sabu dilakukan seorang bernama panggilan Faisal," sebut Maringan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954//polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192947//polres_jakpus_ungkap_kasus_sabu_modus_towing_mobil-x0v7_large.jpg
Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941//polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192909//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-QqEl_large.jpg
Kriminal hingga Narkoba, 366 Tersangka Diciduk Polres Tanjung Priok Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement