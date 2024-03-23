Selundupkan 1 Kg Sabu dari Malaysia, Dua Pemuda Asal Aceh Ditangkap Polres Asahan

ASAHAN - Personel Polres Asahan, Polda Sumatera Utara, menangkap dua orang pemuda asal Aceh dari Blok X Klep, Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Kamis, 21 Maret 2024 kemarin. Keduanya ditangkap karena menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ke Indonesia.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan kedua pemuda yang ditangkap itu adalah M (32), warga Lhokseumawe dan J (34) warga Aceh Utara. Mereka ditangkap dengan barang bukti empat bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kilogram.

"Keduanya membawa sabu-sabu itu dari Malaysia menggunakan kapal, lalu turun di Silau Laut hingga akhirnya bisa kita tangkap," kata Hadi, Sabtu (23/3/2024).

Hadi mengungkapkan, tersangka M diperintahkan F warga Medan untuk berangkat ke Malaysia membeli narkotika sabu dengan diimingi upah menggiurkan. Lalu, M menghubungi J yang berada di Malaysia untuk membantunya mencari penjual sabu di Malaysia.

"Mereka berdua bertemu dengan A warga Malaysia bos pemilik sabu kemudian M menghubungi F untuk mengirimkan uang kepada A," ungkapnya kedua pria itu diupah sebesar Rp 50 juta. Namun upah itu baru akan dibayarkan setelah narkoba sampai kepada F di Medan," ungkapnya.

Polisi, kata Hadi, kini telah mengidentifikasi pemasok dari Malaysia dan pemesan dari Medan. Keduanya kini dalam pengejaran.

"Terhadap kedua pria yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan di Polres Asahan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)