HOME NEWS NASIONAL

Kala Benny Moerdani Diminta Soeharto Menata Ulang Sistem Intelijen Indonesia

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |03:05 WIB
Kala Benny Moerdani Diminta Soeharto Menata Ulang Sistem Intelijen Indonesia
LB Moerdani atau Benny Moerdani.
A
A
A

JENDERAL TNI (Purnawiran Leonardus Benyamin Moerdani atau LB Moerdani merupakan tokoh militer paling berpengaruh di era pemerintahan Orde Baru. Benny Moerdani merupakan sosok jenderal kesayangan Presiden Soeharto.

Saking percayanya dengan Benny Moerdani, Soeharto menempatkan sang jenderal Kopassus itu pada beberapa jabatan penting bahkan rangkap tugas.

Benny Moerdani dijuluki sebagai ‘Raja Intelijen’ karena sebagian besar karir militernya dihabiskan dalam bidang intelijen tempur.

Benny Moerdani pernah jadi Panglima ABRI atau TNI periode 1983-1988, sekaligus dipercaya oleh Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kemudian jadi Menteri Pertahanan dan Kemananan 1988-1993.

Soeharto pernah meminta Benny menata ulang sistem intelijen Indonesia.

Dikutip dari buku “Benny Moerdani yang Belum Terungkap”, Benny saat itu meminta diberi waktu 10 tahun untuk menjalankan tugas bisa menata ulang sistem intelijen.

Seiring berjalannya waktu, Benny sudah menggenggam sederat jabatan penting intelejen.

Setidaknya ada 6 jabatan sekaligus yang sudah dipegang Benny seperti Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen (Bakin), Asisten Intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan (Asintel Hankam), Asisten Intelijen Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Asintel Kopkamtib), Kepala Pusat Intelijen Strategis, Kepala Pusat Screening Pusat dan Kepala Satuan Tugas Intel Kopkamtib.

Halaman:
1 2
      
