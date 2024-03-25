Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 25 Maret : Raja Faisal yang Sangat Dibenci Israel Tewas Dibunuh

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |04:05 WIB
Peristiwa 25 Maret : Raja Faisal yang Sangat Dibenci Israel Tewas Dibunuh
Raja Faisal bin Abdulaziz (Foto: Wonderlist)
A
A
A

BERAGAM macam peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 25 Maret baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa peristiwa tercatat dengan baik dalam buku-buku sejarah.

Sebagai pengingat, Okezone merangkum beberapa peristiwa yang terjadi pada 25 Maret, sebagaimana dikutip dari Wikipedia :

1655 – Christiaan Huygens Temukan Titan Satelit Alami Terbesar Planet Saturnus

 

Titan adalah satelit elipsoidal keenam dari Saturnus. Satelit ini sering kali digambarkan sebagai satelit yang mirip planet dan memiliki diameter yang 50 persen lebih besar dari bulan, sementara massanya 80 persen lebih besar.

 BACA JUGA:

Titan pertama kali ditemukan pada 1655 oleh astronom Belanda Christiaan Huygens, dan merupakan satelit kelima di tata surya yang ditemukan setelah empat satelit milik Jupiter.

1975 - Pembunuhan Raja Faisal

Raja Faisal bin Abdulaziz Alu Saud meninggal dunia dibunuh pada 25 Maret 1975. Pemimpin Kerajaan Arab Saudi itu wafat akibat ditembak oleh keponakannya, Pangeran Faisal bin Musaid bin Abdulaziz Al Saud di Istana Kerajaan di Riyadh.

Faisal yang menjadi Raja Saudi sejak 2 November 1964 meninggal dalam usia 68 tahun. Selama berkuasa, Raja Faisal sangat ingin melihat Palestina merdeka. Dia berana melawan Amerika Serikat dan anti-Israel.

Setelah Raja Faisal meninggal, kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz.

Sementara Faisal bin Musaid ditangkap dan hasil penyidikan diketahui ia mengalami gangguan jiwa. Tapi dia tetap dinyatakan bersalah dieksekusi mati pada Juni 1975 dengan cara dipenggal kepalanya di Alun-Alun Riyadh.

 BACA JUGA:

1957 – Penandatanganan Persetujuan Roma

Jerman Barat, Belanda, Luxemburg, Italia, Prancis, dan Belgia menandatangani Persetujuan Roma yang mendirikan Komunitas Ekonomi Eropa.

Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community) adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma pada 1957.

Setelah Uni Eropa (UE) dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa (EC). Pada 2009, semua lembaga ME dilebur menjadi Uni Eropa.

 BACA JUGA:

2011 – Panasonic Award di Jakarta

Malam penganugerahan Panasonic Gobel Awards dilaksanakan di Jakarta pada 23 Maret 2011. Ini adalah acara penganugerahan Panasonic Awards ke-14 yang merupakan ajang apresiasi bergengsi bagi insan pertelevisian Indonesia yang diselenggarakan pada malam tanggal 25 Maret 2011 di Ibu Kota.

Halaman:
1 2
      
