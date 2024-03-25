Gempa M3,6 Guncang Bone Sulteng, Terasa hingga Watampone

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Utara Bone, Provinsi Sulawesi Tengah ada Senin (25/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 20.21 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di darat, dengan kedalaman 7 kilometer. Dampak gempa itu juga dirasakan warga Kota Watampone, Mare hingga Sibulue.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.6, 25-Mar-24 20:21:38 WIB, Lok:4.64 LS, 120.38 BT (Pusat gempa berada di darat 36 km Timur Laut Bone), Kedlmn:7 Km Dirasakan (MMI) III Watampone, III Mare, III Sibulue #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.