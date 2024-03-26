Mengenal 3 Wanita Cantik Permaisuri Raden Patah, Ada Putri Kesayangan Sunan Ampel

RADEN PATAH merupakan pemimpin Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Memerintah pada periode 1475-1518, Raden Patah ternyata berpoligami. Ia memiliki tiga istri jelita.

Menurut Babad Tanah Jawi, Raden Patah merupakan putra Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit dari selir Tionghoa bernama Siu Ban Ci. Ibunya kemudian dikirim ke Palembang dan Patah lahir di Kota Sriwijaya iu pada 1455 Masehi.

Raden Patah kemudian hijrah ke Jawa dan mendirikan sebuah pesantren bernama Pesantren Glagahwangi. Seiring berkembangnya waktu, nama itu kemudian diubah menjadi Demak.

Selama masa kepemimpinannya, Raden Patah berhasil memperluas wilayah Demak dengan menaklukan berbagai wilayah penting di Jawa termasuk Majapahit. Di masa itu, dirinya bersama para wali juga membangun sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Demak.

Semua keberhasilan Raden Patah dalam membangun Kesultanan Demak dan menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa tidak lepas dari para pengikut setianya. Selain itu, ketiga istrinya juga ikut andil.

Mengutip Youtube Bungfei, berikut 3 istri cantik Raden Patah.

Dewi Murtasimah

Istri pertama Raden Patah bernama Dewi Murtasimah. Perempuan cantik ini merupakan putri dari salah satu Walisongo, yakni Sunan Ampel. Bahkan, benih-benih asmara yang tumbuh diantara keduanya juga berasal dari Raden Patah yang berguru pada Sunan Ampel.

Setelah cukup lama mendalami agama islam pada sUnan Ampel, Raden Patah akhirnya dinikahkan dengan Dewi Murtasimah. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang putra bernama Raden Yunus dan juga Raden Trenggono yang menjadi Sultan Demak berikutnya.