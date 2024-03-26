Heboh VCS dengan Wanita Tanpa Busana, Sekda Rohil Sebut Videonya Hasil Editing Canggih

PEKANBARU - Warganet dikejutkan dengan rekaman viral seorang pria diduga Sekretaris Daerah Rokan Hilir (Rohil) Riau berinisial FE melakukan video call sex atau VCS dengan seorang wanita tanpa busana.

Kapolres Rokan Hilir, AKBP Andrian Pramudianto menyatakan pihaknya sedang menyelidiki video tersebut.

"Sudah kami terima juga videonya dan kita akan cek kebenaran video tersebut," kata Andrian, Minggu 24 Maret 2024.

Sementara Bupati Rohil, Afrizal Sintong mengatakan segera meminta keterangan Sekda FF terkait video yang beredar itu.

"Saya sudah menelponnya untuk segera menghadap. Kita cari kebenarannya dulu," tukasnya kepada wartawan.

Dalam video yang viral berdurasi 1 menit 50 detik itu, terlihat pria berambut plontos mengenakan singlet putih memainkan lidah saat video call dengan seorang wanita lawan bicaranya.

Terlihat wanita itu awalnya menggunakan bra dan celana dalam. Sambil meliuk liuk, wanita ini mulai melepas bra dan dilanjutkan dengan celana dalamnnya.

Saat wanita berambut sebahu berkulit putih itu sudah tidak berpakaian lagi alias telanjang bulat, pria yang diduga FE memperlihatkan kemaluannya ke kamera.