Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh VCS dengan Wanita Tanpa Busana, Sekda Rohil Sebut Videonya Hasil Editing Canggih

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:57 WIB
Heboh VCS dengan Wanita Tanpa Busana, Sekda Rohil Sebut Videonya Hasil <i>Editing</i> Canggih
A
A
A

PEKANBARU - Warganet dikejutkan dengan rekaman viral seorang pria diduga Sekretaris Daerah Rokan Hilir (Rohil) Riau berinisial FE melakukan video call sex atau VCS dengan seorang wanita tanpa busana.

Kapolres Rokan Hilir, AKBP Andrian Pramudianto menyatakan pihaknya sedang menyelidiki video tersebut.

"Sudah kami terima juga videonya dan kita akan cek kebenaran video tersebut," kata Andrian, Minggu 24 Maret 2024.

Sementara Bupati Rohil, Afrizal Sintong mengatakan segera meminta keterangan Sekda FF terkait video yang beredar itu.

"Saya sudah menelponnya untuk segera menghadap. Kita cari kebenarannya dulu," tukasnya kepada wartawan.

Dalam video yang viral berdurasi 1 menit 50 detik itu, terlihat pria berambut plontos mengenakan singlet putih memainkan lidah saat video call dengan seorang wanita lawan bicaranya.

Terlihat wanita itu awalnya menggunakan bra dan celana dalam. Sambil meliuk liuk, wanita ini mulai melepas bra dan dilanjutkan dengan celana dalamnnya.

Saat wanita berambut sebahu berkulit putih itu sudah tidak berpakaian lagi alias telanjang bulat, pria yang diduga FE memperlihatkan kemaluannya ke kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Riau Rohil VCS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193375//lokasi_ledakan_pipa_gas_di_riau-ECT0_large.png
Pipa Gas Meledak di Riau, Sejumlah Rumah Hangus hingga 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193337//pipa_gas-1cwH_large.jpg
TGI Pulihkan Operasional Usai Kebakaran Pipa Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193294//pipa_gas-mdGz_large.jpg
Pipa Gas Milik TGI Bocor, Penyebab Diinvestigasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171016//longsor-hMP4_large.jpg
Longsor Tutup Akses Jalan Nasional Sumbar–Riau di Kelok 9, Lalin Sempat Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/406/3165525//festival_pacu_jalur-NEmp_large.JPG
Berkat Viral Tren Aura Farming, Festival Pacu Jalur Tarik 2 Juta Wisatawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/33/3165182//aiser_khaled-J5FV_large.JPG
Influencer Malaysia Aisar Khaled Hadiri Perlombaan Pacu Jalur, Ikuti Tarian Aura Farming
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement