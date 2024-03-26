Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

67 Petugas Pemilu 2024 di Jateng Meninggal Dunia, Jadi Evaluasi Gelaran Pilkada Serentak

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:00 WIB
67 Petugas Pemilu 2024 di Jateng Meninggal Dunia, Jadi Evaluasi Gelaran Pilkada Serentak
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Sebanyak 67 petugas Pemilu di Jawa Tengah meninggal dunia saat gelaran Pemilu 2024. Ini akan jadi evaluasi untuk gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan digelar November mendatang.

Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana. Dia berharap, kejadian itu tidak terulang di gelaran Pilkada serentak 2024.

“Ini memprihatinkan, karena cukup banyak 67 petugas meninggal,” kata Nana saat rapat koordinasi (Rakor) dukungan elemen satuan kerja (DESK) Pilkada Serentak tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang, Selasa (26/3/2024).

Petugas Pemilu yang meninggal di Jateng saat gelaran Pemilu 2024 itu terdiri dari KPPS, PPK, Pengawas Pemilu, Pantarlih hingga anggota Satlinmas.

“Ini akan jadi evaluasi bersama agar hal ini tidak terjadi lagi di Pilkada yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan,” lanjutnya.

Namun, Nana juga menyebut suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat jadi tolak ukur kesuksesan Pilkada serentak. Menurutnya, kesuksesan Pemilu 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya partisipasi pemilih di Jateng mencapai 82,5persen atau di atas target 80 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement