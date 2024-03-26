Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pabrik Pil Koplo di Semarang Digerebek, Sejumlah Barang Bukti Disita

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:29 WIB
Pabrik Pil Koplo di Semarang Digerebek, Sejumlah Barang Bukti Disita
Pabrik pil koplo di Semarang (foto: dok MPI/Eka)
A
A
A

SEMARANG - Badan POM bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), menggerebek pabrik pil koplo ilegal di Kawasan Industri Candi, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Penggerebekan dilakukan Senin (25/3/2024). Salah satu lokasinya di gudang di Blok A5/15. Di sana ditemukan aneka bahan baku dan jutaan pil koplo siap edar.

"Ini industri ilegal produksi obat di wilayah Semarang," ungkap Kepala BBPOM Semarang, Lintang Purba Jaya, Selasa (26/3/2024).

Penggerebekan di Semarang merupakan pengembangan dari penggerebekan di Marunda Centre, Bekasi. Lintang menambahkan, operasi penggerebekan ini terkait produksi obat tertentu yang kerap disalahgunakan. Di Semarang ada 3 gudang produksi, yang prosesnya tidak memenuhi standar keamanan mutu dan produk.

Pabrik yang digerebek memproduksi koplo warna putih logo Y dan warna kuning logo DMP. Bisa memproduksi jutaan butir dengan cepat, omzet diperkirakan ratusan miliar Rupiah dan diedarkan ke Jawa, Bali hingga Kalimantan. Di TKP satu gudang itu ada barang bukti 110 juta tablet.

"Ini baru gudang pertama, belum yang lain masih kami hitung, saya kira hampir 500 juta tablet ya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pabrik Pil Koplo bpom Pil Koplo
