HOME NEWS JATIM

Waktu Sahur, Gempa M4,5 Kembali Guncang Tuban

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |04:50 WIB
Waktu Sahur, Gempa M4,5 Kembali Guncang Tuban
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,5 terjadi di Tuban, Jawa Timur (Jatim) pada Selasa (26/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada saat waktu sahur pukul 04:05 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 177 Kilometer dari Timur Laut Tuban, Jatim. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

 BACA JUGA:

"#Gempa Mag:4.5, 26-Mar-2024 04:05:48WIB, Lok:5.37LS, 112.51BT (177 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Tuban diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

 BACA JUGA:

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Tuban gempa
