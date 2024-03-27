Pria Ini Berhasil Dikeluarkan dari Saluran Pembuangan Usai 30 Jam Bersembunyi dari Polisi

Pria ini berhasil dikeluarkan dari saluran pembuangan usai terjebak selama 30 jam bersembunyi dari polisi (Foto: 123RF)

PERTH - Seorang pria Australia telah dibebaskan setelah menghabiskan lebih dari 30 jam di jaringan saluran bawah tanah.

Pria berusia 38 tahun itu awalnya mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia memasuki selokan di Brisbane untuk mengambil telepon selularnya.

Namun polisi Queensland mengatakan dia telah "melarikan diri" ke sana, setelah mobilnya menabrak salah satu kendaraan mereka pada Minggu (24/3/2024).

Pria itu diselamatkan setelah seorang pejalan kaki menelepon pihak berwenang untuk melaporkan bahwa seseorang "terjebak" di bawah tanah. Dia dirawat karena lecet dan hipotermia.

Media lokal melaporkan pria itu berada di air setinggi lutut sebelum petugas pemadam kebakaran membuka penutup saluran air, sehingga dia bisa keluar.

Juru bicara Layanan Kebakaran dan Darurat Queensland mengatakan kepada BBC, upaya penyelamatan memakan waktu sekitar lima menit.

Warga setempat, James Lingwood yang menelepon pihak berwenang, mengatakan kepada surat kabar Courier Mail bahwa dia pertama kali bertemu pria itu pada Minggu (24/3/2024) setelah mendengar suara "semacam teriakan".

“Dia sepertinya baik-baik saja, dan dia bilang dia bisa keluar dari tempatnya, jadi saya biarkan saja dia,” katanya kepada surat kabar tersebut.