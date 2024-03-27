Pj Gubernur Adhy Karyono Ajak Forkopimda Jatim untuk Menunaikan Zakat

Surabaya-Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengajak seluruh Forkopimda Jatim untuk menunaikan zakat maupun infaq melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim.

Ajakan tersebut disampaikan di hadapan seluruh Forkopimda Jatim dalam kegiatan penyerahan zakat bersama Baznas Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (26/3/2024).

Kegiatan ini menjadi kali kedua setelah sebelumnya kegiatan serupa juga telah dilakukan bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD Se-Jatim.

"Saya mengajak seluruh Forkopimda menunaikan Zakat dan juga Infaq melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang kredibel dan amanah seperti Baznas Jatim. Dimana zakat yang diserahkan akan di-manage dengan baik," tutur Adhy.

Mengawali kegiatan ini, Pj. Gubernur Adhy memulai menyerahkan Zakat dan Infaq kepada Baznas Jatim melalui scan QRIS Bank Jatim kemudian diikuti oleh seluruh Forkopimda yang hadir.

Adhy mengatakan, Baznas Jatim memiliki tugas menghimpun penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah untuk dikelola secara profesional dan transparan.

Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy mengajak Forkopimda yang hadir untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Baznas Jatim yang kemudian dana bisa disalurkan secara tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.