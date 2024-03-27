Advertisement
HOME NEWS JABAR

Banjir Bandang Terjang Nyalindung KBB, 15 Rumah dan 3 Jembatan Rusak

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |18:19 WIB
Banjir Bandang Terjang Nyalindung KBB, 15 Rumah dan 3 Jembatan Rusak
Jembatan di Desa Nyalindung, Cipatat, KBB rusak diterjang banjir (Foto: MPI/Ferry)
BANDUNG BARAT - Banjir bandang menerjang Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Rabu (27/3/2024) dini hari. Banjir diakibatkan Sungai Cimeta yang meluap usai diguyur hujan.

Terjangan air disertai lumpur itu setidaknya mengakibatkan 15 rumah rusak parah dan 1 jembatan terputus, dan 2 jembatan lainnya rusak yang tersebar di RW 13, RW 03 dan RW 14. Ketinggian banjir yang menerjang pemukiman itu mencapai ketinggian 40-80 centimeter.

"Kejadian sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, saya posisinya sedang tidur, tiba-tiba terbangun suara berisik di luar dan liat air sudah ada di bawah kasur. Ternyata di luar tetangga sudah ramai bilang ada banjir," ungkap Imas (38) di lokasi.

Halaman:
1 2 3
      
